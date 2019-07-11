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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebekleri Karan’ın yeni videosu

Fahriye Evcen, bebeği Karan’ı uyuturken çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı. Burak Özçivit Fahriye Evcen çiftinin bebekleri Karan’dan yeni bir video geldi. Evcen, Karan’ı uyuturken çektiği videoyu sosyal medya hesabı Instagram’dan paylaştı. Fahriye Evcen bebeğini uyuturken İngilizce şarkı söyledi.

Burak Özçivit ile hayatını birleştirerek 13 Nisan'da anne olan Fahriye Evcen, bir an bile yalnız bırakmadığı bebeği Karan'ı uyuturken çektiği video ile sosyal medyanın konuşulanları arasına girdi. Evcen, bebeğini kendisi büyütmek istediği için Karan'ın yanından ayrılmasını gerektirecek hiçbir işi kabul etmemişti. 

Hatta Evcen, doğum sonrası kilolarından kurtulmak için bir spor salonuna gitmek yerine spor salonunu eve getirerek evin bir odasını spor salonu haline getirmiş ve kendisine özel hoca tutmuştu. Bebeği Karan'ın yanından ayrılmamak için tüm imkanlarını kullanan Evcen, bebeğini kendisi büyütüyor.

Günün her saatini Karan bebek ile geçiren Evcen, bebeğini uyuttuğu esnada çektiği videoyu sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştı. Karan'ı uyutmak için yabancı bir şarkı seçen Evcen, sesinin güzelliğiyle övgüleri kaptı. 

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