Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebekleri Karan’ın yeni videosu

Burak Özçivit ile hayatını birleştirerek 13 Nisan'da anne olan Fahriye Evcen, bir an bile yalnız bırakmadığı bebeği Karan'ı uyuturken çektiği video ile sosyal medyanın konuşulanları arasına girdi. Evcen, bebeğini kendisi büyütmek istediği için Karan'ın yanından ayrılmasını gerektirecek hiçbir işi kabul etmemişti.

Hatta Evcen, doğum sonrası kilolarından kurtulmak için bir spor salonuna gitmek yerine spor salonunu eve getirerek evin bir odasını spor salonu haline getirmiş ve kendisine özel hoca tutmuştu. Bebeği Karan'ın yanından ayrılmamak için tüm imkanlarını kullanan Evcen, bebeğini kendisi büyütüyor.

Günün her saatini Karan bebek ile geçiren Evcen, bebeğini uyuttuğu esnada çektiği videoyu sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştı. Karan'ı uyutmak için yabancı bir şarkı seçen Evcen, sesinin güzelliğiyle övgüleri kaptı.