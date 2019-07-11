Kendilerini baş komiser olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 şahıstan biri yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan gelerek kendilerini baş komiser olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan iki şahıs, Ferizli ilçesinde ikamet bir kişiden kimliği ile bankalardan kredi çekildiğini ancak kredi borcunu ödenmesi gerektiğini söyledi. Dolandırıcılar makbuz karşılığında parayı ödeneceğini iddia ederek vatandaşı ikna etti. Mağdur elinde bulunan 50 bin TL nakit, 12 bin doları ve 6 bin euro toplamda 130 bin TL değerindeki parayı Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Caminin oraya getirmesini istedi. Zanlılardan bir tanesi parayı alarak kayıplara karıştı. Parayı verdikten sonra dolandırıldığını anlayan mağdur durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri Orhan Cami civarındaki kameraları inceleyerek şahıslardan biri olan A.G. (40) isimli şahsı tespit etti. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tespit ettiği A.G., isimli şahsı İstanbul’da yaptığı operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.