GÜNCEL

Kendilerini baş komiser olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 şahıstan biri yakalandı

İstanbul’dan gelerek kendilerini baş komiser olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen iki şahıstan biri gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan gelerek kendilerini baş komiser olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan iki şahıs, Ferizli ilçesinde ikamet bir kişiden kimliği ile bankalardan kredi çekildiğini ancak kredi borcunu ödenmesi gerektiğini söyledi. Dolandırıcılar makbuz karşılığında parayı ödeneceğini iddia ederek vatandaşı ikna etti. Mağdur elinde bulunan 50 bin TL nakit, 12 bin doları ve 6 bin euro toplamda 130 bin TL değerindeki parayı Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Caminin oraya getirmesini istedi. Zanlılardan bir tanesi parayı alarak kayıplara karıştı. Parayı verdikten sonra dolandırıldığını anlayan mağdur durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri Orhan Cami civarındaki kameraları inceleyerek şahıslardan biri olan A.G. (40) isimli şahsı tespit etti. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tespit ettiği A.G., isimli şahsı İstanbul’da yaptığı operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Irak'ın kuzeyine hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi
Omuzuna değil de kafasına düşseydi! Anne ve oğlu koşarak kurtuldu
Omuzuna değil de kafasına düşseydi! Anne ve oğlu koşarak kurtuldu
Trafikte terör estiren baklavacı Seydioğlu’nun tabelaları sökülecek
Trafikte terör estiren baklavacı Seydioğlu’nun tabelaları sökülecek
İstanbul Emniyeti düğmeye bastı! Sapıklar çetesi çökertildi
İstanbul Emniyeti düğmeye bastı! Sapıklar çetesi çökertildi
Kadın cinayetlerine bir yenisi! Eşini öldürdü sevgilisi olduğunu iddia ettiği adamı yaraladı
Kadın cinayetlerine bir yenisi! Eşini öldürdü sevgilisi olduğunu iddia ettiği adamı yaraladı
Döviz hesapları rekor seviyeye yükseldi!
Döviz hesapları rekor seviyeye yükseldi!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İrlanda’da arılar kraliçelerini ararken şehri birbirine kattılar
İrlanda’da arılar kraliçelerini ararken şehri birbirine kattılar
İtalya'yı dolu vurdu: 18 yaralı
İtalya'yı dolu vurdu: 18 yaralı
Genç hostes otel küvetinde ölü bulundu! Sevgilisinin yaptığı akılalmaz plana bakın
Genç hostes otel küvetinde ölü bulundu! Sevgilisinin yaptığı akılalmaz plana bakın
11 Haziran Türkiye Gündemi
11 Haziran Türkiye Gündemi
Hakan Akdoğan'dan Akademisyenlere 'FETÖ iftirası' davası
Hakan Akdoğan'dan Akademisyenlere 'FETÖ iftirası' davası
15 temmuz şiirleri destanı anlatan kısa-uzun 15 Temmuz şiirleri sayfası
15 temmuz şiirleri destanı anlatan kısa-uzun 15 Temmuz şiirleri sayfası
Çanakkale'yi kasırga vurdu
Çanakkale'yi kasırga vurdu
ALES başvuru ücreti ödeme hangi bankaya yatacak?
ALES başvuru ücreti ödeme hangi bankaya yatacak?