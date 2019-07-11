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Muğla'da sosyal medya fenomeni Pelinsu gözaltına alındı

Uyuşturucu madde kullanmayı alenen özendirme, suçlamasıyla Muğla Bodrum'da gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Pelinsu Meşe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla 'yerli Kim Kardashian' olarak üne kavuşan ve ABD’de çeşitli kliplerde oynayan 25 yaşındaki Pelinsu Meşe, Muğla Bodrum’da gözaltına alındı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan operasyonla 'uyuşturucu madde kullanmayı alenen özendirme' iddiasıyla gözaltına alınan Meşe, Bodrum Adliyesine getirildi.

Burada basın mensuplarının sorduğu, “Neden gözaltına alındınız?” sorusunu yanıtsız bırakan Pelinsu Meşe, adli makamlara sevk edildi.

Meşe, çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Meşe’nin adli kontrol süreci boyunca yurt dışına da çıkamayacağı bildirildi.

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