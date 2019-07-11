Manavgat'ta tur midibüsü devrildi 16 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinden aldığı Rus turistleri Antalya Havalimanı'na götüren 03 ABB 808 plakalı tur midibüsü, şoför Yavuz Günday'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu D400 Karayolu Manavgat Köprüsü yakınlarından bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, tur midibüsündeki 11'i çocuk 15 Rus turist olmak üzere 16 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Yaralılar gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Manavgat'taki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kaza sebebiyle D400 Karayolunda bir süre ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı. Midibüsün kaldırılması ve yolun temizlenmesinden sonra trafik yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.