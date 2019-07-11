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Kilis Suriye sınırına askeri sevkiyat

KİLİS'te konuşlu birliklerden yola çıkan zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Suriye sınırına doğru hareket etti.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üs bölgesinden öğleden sonra çok sayıda zırhlı araç TIR'lar üzerinde dışarı çıktı. Aralarında obüs ve tankların da bulunduğu zırhlı araçlar, güvenlik önlemleri arasında Gaziantep yönüne doğru ilerledi.

Konvoyda yer alan zırhlı araçların Şanlıurfa'ya gideceği ve Suriye sınırında belirlenen noktalara konuşlanacağı belirtildi.

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