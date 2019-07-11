Hadise'den dikkat çeken dans

Sahne için tercih ettiği kostümle çok konuşulan ünlü şarkıcı, şimdi de konserinde yaptığı dikkat çeken performansıyla gündeme geldi. İddialı kıyafetiyle dans hünerlerini sergileyen Hadise, kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

"DURDURAMAZSIN"

Sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar yayınlayan Hadise, "Süpermen olsan durduramazsın, zor" yazdı.