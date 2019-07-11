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Önünde beklediği dükkanın mermeri, üzerine düştü

KONYA'da, iş yerinin kapısının yanındaki mermer kaplama, önünde bekleyen kişinin omzuna düştü. Yakınından geçen anne ile çocuğu da koşarak, kurtuldu. Bu anlar, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Olay, Meram ilçesindeki tarihi Bedesten Çarşısı'nda meydana geldi. Dükkanın kapısının yanındaki duvarın mermer kaplaması, önünde bekleyen kişinin üzerine doğru düştü. İsmi bilinmeyen kişinin son anda fark ettiği mermer, kaçmasına rağmen omzuna çarptı. Yakınından geçen anne ile çocuğu da mermerden koşarak, kurtuldu. Omzuna mermer düşen kişi ise yaralanmadı. Bu anlar, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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