SPOR

Garry Rodrigues, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin Al-Ittihad kulübünden 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, İstanbul'da.

Fenerbahçe'nin Al-Ittihad kulübünden kiralık olarak kadrosuna katması beklenen yıldız oyuncu Garry Rodrigues, İstanbul'da.

TSİ 20.00'de Paris'ten kalkan uçak ile saat 00.00'da İstanbul Havalimanı'na ulaşan Rodrigues'i Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki karşıladı.

Sorulara yanıt vermedi

Rodrigues kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermezken, kendisi için ayarlanan araç ile havalimanından ayrıldı ve konaklayacağı otele geçti.

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