Hatay'da 15 yaşındaki Hüseyin'in karnı motorlu testereyle kesildi

HATAY İskenderun'a bağlı Modern Evler Mahallesinde meydana gelen olayda; Hüseyin Ot, ismi öğrenilemeyen komşularının oğlu bahçede odun keserken, yanına gitti. Bir süre sonra çalılar kesilirken, yan dönen testere, Ot'un da karnını kesti.

Bağırsakları dışarı çıkan Ot, yakınlarınca İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Süleyman Belli, Ot'u hemen ameliyata aldı. Hüseyin Ot'a yapılan operasyon, yaklaşık 1 saat sürdü.

Ameliyatla ilgili bilgi veren Op. Dr. Belli, "Başarılı bir operasyonla bağırsaklar yerine yerleştirildi ve kesi dikildi. Hastanın genel cerrahi servisinde takip ve tedavisi yapılıyor. Hastanın genel durumu iyi, 2 gün içinde taburcu edilecek" dedi.