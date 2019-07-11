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Kırşehir’de toz bulutu oluştu

KIRŞEHİR’i akşam saatlerinde etkisi altına alan yağmur öncesi toz bulutu oluştu.

Şehir merkezini olumsuz etkileyen toz bulutları, Kırşehir’in bazı ilçelerinde rüzgarın da etkisiyle birçok ağacın zarar görmesine neden oldu.

Toz bulutu şehri tepeden gören Akbayır mevkinden de net olarak izlendi.

Meteoroloji İl Müdürü Seyit Ahmet Yıldız, yağışların Pazartesi gününden önce beklenmediğini, toz bulutunun soğuk ile sıcak havanın karşılaşması ve basıncın düşmesi sonucu meydana geldiğini söyledi.

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