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Adem Kılıççı Survivor'ın ardından itiraf etti: Sakladığım sırrım var

Survivor'ın 2018 şampiyonu milli sporcu Adem Kılıççı, katıldığı bir programda Turabi hakkında ilk kez konuşarak, adada neden iki kere ağladığını anlattı.

Ertem Şener’in sunduğu Sorgu Odası programına konuk olan Adem Kılıççı, geçmişe yönelik önemli açıklamalarda bulundu. İlk olarak Turabi ile aralarında geçen gerilimleri hakkında konuşan Kılıççı, Turabi ile yarışmadan sonra helalleştiğini, hatta şampiyon olduğunda kendisini tebrik de ettiğini söyledi.

Ertem Şener’in, “Bir sırrın var mı sakladığın?” sorusuna “Evet, var diyen Adem Kılıççı, “Tabii ki sırrım var ama söylemeyeceğim. Çok büyük bir gündem yaratmaz ama bana özel bir sır o. Kameralar kapandığı zaman belki konuşuruz” şeklinde yanıt verdi.

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