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Müge Anlı Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

ATV'de yayınlanan ve Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana programında iki yarışmacıya "İstiklal Marşının bestelenen ilk iki kıtasında toplam kaç tane millet kelimesi vardır?" sorusu soruldu. Yarışmacılar İstiklal Marşı'nı doğru okuyamayınca Müge Anlı araya girdi.

Müge Anlı’nın sunduğu “Güven Bana” isimi yarışma programı yine çok konuşulacak bir olay meydana geldi. Yarışmacılara yöneltilen "İstiklal Marşı'nın bestelenen ilk iki kıtasında toplam kaç tane millet kelimesi vardır?" sorusunda yarışmacılar uzun süre doğru yanıtı veremedi. Yarışmacılar soruya cevap vermek için İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasını okumaya çalışsa da yapamayınca araya Müge Anlı girdi. Müge Anlı ise yarışmacıların hatırlaması için İstiklal Marşı'nın ilk dizesini okudu.

Yarışmacılara sitem de eden Müge Anlı, “Size hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ben sizden sadece İstiklal Marşı’nı okumanızı istedim. Keşke biriniz okuyup diğeriniz saysaydı” dedi.

Soruya cevap veren kadın yarışmacı ise, “İnanamıyorum, benim için utanç kaynağı” dedi. Buna rağmen yarışmacılar soruyu doğru cevapladı.

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