Koray Avcı oryantal dansı sosyal medyayı salladı

Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde konser veren Koray Avcı, sahne performansıyla hayranlarını şaşkına uğrattı. Avcı, şarkı söylerken bir anda oryantal dans yapmaya başladı. Dansıyla, izleyenlerden alkış alan Koray Avcı'yı sosyal medya kullanıcıları ise büyük bir eleştiri yağmuruna tuttu.

"BİR GÖBEK ATMADIĞI KALMIŞTI"

Koray Avcı'nın bir takipçisi oryantal dans videosuna, "Güzel dans ediyor." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "İlgi çekmek için ne yapacağını şaşırdı bir göbek atmadığı kalmıştı." yorumunu yaptı.