MSB duyurdu! S-400 teslimat süreci başladı
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamayla, S-400'lerin birinci grubunun Ankara'ya intikal edildiğini duyurdu.
MSB açıklamasının devamında ''S-400 füze sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted hava meydanına geldi'' dedi.
Açıklamanın tamamı şöyle;
"Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başladı."