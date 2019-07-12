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MSB duyurdu! S-400 teslimat süreci başladı

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamayla, S-400'lerin birinci grubunun Ankara'ya intikal edildiğini duyurdu.

MSB açıklamasının devamında ''S-400 füze sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted hava meydanına geldi'' dedi.

Açıklamanın tamamı şöyle;

"Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başladı." 

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