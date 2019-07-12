Pucca’ya hapis cezası verildi

“Pucca” ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz ile “Buryy Soprano” isimli Youtuber Burak Aydoğduoğlu’nun “uyuşturucu özendirme” suçundan 10’ar yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, Pınar Karagöz'ü 5 yıl 10 ay hapis cezası ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırırken, Burak Aydoğduoğlu hakkında açılan davanın ise reddine karar verdi.

Hapis cezası aldığını öğrendiğini belirten Işık, şu şekilde konuştu: "Günaydın arkadaşlar. Az önce 7 sene hapis cezası aldığımı öğrendim. Escobar'la ilgili attığım tweet yüzünden. Escobar bu kadar ceza almadı. 7 sene ne demek ya? Attığım bir tweet yüzünden. Ben size ne yaptım? Ben ne yapacağım?"