SON DAKİKA
NATO'dan S-400 açıklaması! Türkiye'nin S-400 alımının potansiyel sonuçlarından ötürü endişeliyiz! Haberin devamı.
GÜNCEL

Atakum'da 18 ruhsatsız iş yeri mühürlendi

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaçakla mücadele kapsamında yapılan eş zamanlı operasyonlarla yabancı uyruklu şahıslar tarafından ruhsatsız olarak açılan ve faaliyetlerini sürdüren 18 iş yerini süresiz olarak mühürledi.

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yapılan denetimler sonucunda Atakum'da ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önce tebligat yapılan noktalara tek tek giderek işlem gerçekleştiren ekipler, ruhsatsız 18 iş yerinin tabelalarını ve etiketlerini söktükten sonra süresiz olarak mühürledi. 

Mücadele devam edecek 

Sabah saatlerinde başlayan mühürleme işlemleri kapsamında yabancı uyruklular tarafından açılan emlak ofisi, 2. el eşya dükkanı, berber, bilet satış noktası, döviz bürosu, pide ve kebap salonu, fırın gibi işletmeler ruhsatsız olduğu gerekçesiyle süresiz olarak kapatıldı. Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada Atakum'da kaçak iş yerleriyle mücadelenin durmaksızın devam edeceği, rutin kontrollerin yanı sıra ani denetimlerle de ruhsatsız, yönetmeliğe aykırı işletmelerle ilgili gerekli idari işlemlerin yapılacağı belirtildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Peter Crouch noktayı koydu
Peter Crouch noktayı koydu
Dorukhan Toköz'e bir İtalyan talip daha
Dorukhan Toköz'e bir İtalyan talip daha
Ekrem İmamoğlu'na Erdoğan'ın katılacağı programa davet!
Ekrem İmamoğlu'na Erdoğan'ın katılacağı programa davet!
NATO'dan son dakika S-400 açıklaması: Endişeliyiz
NATO'dan son dakika S-400 açıklaması: Endişeliyiz
Hakimler ve Savcılar Kurulu 9 hakim ve savcıyı meslekten uzaklaştırdı
Hakimler ve Savcılar Kurulu 9 hakim ve savcıyı meslekten uzaklaştırdı
Hindistan'da çocuk istismarcılarına ölüm cezası getirildi
Hindistan'da çocuk istismarcılarına ölüm cezası getirildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şırnak’ta 3 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi
Şırnak’ta 3 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi
İstanbul ve Mersin’de sahte altın operasyonu
İstanbul ve Mersin’de sahte altın operasyonu
Hacamat yaptırma takvimi 2019 Temmuz hangi günler yapılır?
Hacamat yaptırma takvimi 2019 Temmuz hangi günler yapılır?
Ticari araç dereye uçtu : 2 yaralı
Ticari araç dereye uçtu : 2 yaralı
S-400'lerin parçalarını taşıyan ikinci Rus uçağı da Mürted Hava Medyanı'na iniş yaptı
S-400'lerin parçalarını taşıyan ikinci Rus uçağı da Mürted Hava Medyanı'na iniş yaptı
Aşure ayı bu sene zaman 2019 hangi ayda başlıyor?
Aşure ayı bu sene zaman 2019 hangi ayda başlıyor?
Haliç'te atlayan kadının nefes kesen görüntüleri
Haliç'te atlayan kadının nefes kesen görüntüleri
YKS sonuçları 2019 açıklanıyor ÖSYM ne zamanaçıklanıyor?
YKS sonuçları 2019 açıklanıyor ÖSYM ne zamanaçıklanıyor?