Elektrik akımına kapılan çocuk çırpına çırpına can verdi

Mısır’ın başkenti Kahire’nin kuzeyindeki Al Marj bölgesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, 14 yaşındaki Mısırlı çocuğun havuzdan çıktıktan sonra buzdolabına bağlı bir kabloyu tutarak elektrik akımına kapıldığı ve yere düştüğünü belirtti. Yere düşen çocuğa havuzdaki diğer arkadaşı yardıma koştu. Ancak elektrik çarpması nedeniyle çocuğa dokunamadığı belirtildi. Hemen hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.