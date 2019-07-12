El freni çekilmeyen otobüsten atlayan anne ve çocuk az kalsın ölüyordu

Almatı şehrinde gerçekleşen olayda, otobüs sürücüsü yolda ilerlerken bir araca çarptı. Kaza yaptıktan sonra aracın durumuna bakmak için otobüsten inen sürücü, el frenini çekmeyi unuttu. Panik yaparak, kaymaya başlayan otobüsten atlayan bir anne ve çocuğu otobüsün altında kaldı. Dışarıdan olayı gören başka bir vatandaş hemen otobüse binerek, otobüsü durdurdu. O anlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Yetkililer, anne ve çocuğunun yaralandığını, çocuğun durumunun ise kritik olduğunu bildirdi.