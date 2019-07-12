DÜNYA

El freni çekilmeyen otobüsten atlayan anne ve çocuk az kalsın ölüyordu

Kazakistan'da bir otobüs sürücüsü, kaza sonrası otobüsten indi, ancak otobüsün el frenini çekmeyi unuttu. Kaymaya başlayan otobüsten panik halinde atlamaya çalışan anne ve çocuk otobüsün altında kaldı.

Almatı şehrinde gerçekleşen olayda, otobüs sürücüsü yolda ilerlerken bir araca çarptı. Kaza yaptıktan sonra aracın durumuna bakmak için otobüsten inen sürücü, el frenini çekmeyi unuttu. Panik yaparak, kaymaya başlayan otobüsten atlayan bir anne ve çocuğu otobüsün altında kaldı. Dışarıdan olayı gören başka bir vatandaş hemen otobüse binerek, otobüsü durdurdu. O anlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Yetkililer, anne ve çocuğunun yaralandığını, çocuğun durumunun ise kritik olduğunu bildirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Tarihi birleşme! Volkswagen ve Ford anlaştıklarını duyurdu
Tarihi birleşme! Volkswagen ve Ford anlaştıklarını duyurdu
Kamyoncunun 'yumruk' öfkesi: Cipi böyle sürükledi...
Kamyoncunun 'yumruk' öfkesi: Cipi böyle sürükledi...
Kremlin'den açıklama! Putin, Güvenlik Konseyi'ni Ukrayna gündemiyle topladı
Kremlin'den açıklama! Putin, Güvenlik Konseyi'ni Ukrayna gündemiyle topladı
Telefondan video izledi; hayatının şokunu yaşadı
Telefondan video izledi; hayatının şokunu yaşadı
Ak Partili Bülent Turan'dan Aslı Aydıntaşbaş'a S-400 golü
Ak Partili Bülent Turan'dan Aslı Aydıntaşbaş'a S-400 golü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz çağrısı! Yeşilköy'e bekliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz çağrısı! Yeşilköy'e bekliyorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
12 Haziran Türkiye Gündemi
12 Haziran Türkiye Gündemi
Kamyoncunun 'yumruk' öfkesi! Cipi böyle sürükledi...
Kamyoncunun 'yumruk' öfkesi! Cipi böyle sürükledi...
Hacamat hangi günler yapılmaz adetken hacamat olur mu?
Hacamat hangi günler yapılmaz adetken hacamat olur mu?
İstanbul'da Yeni Havalimanı istikametine seyreden servis aracı devrildi
İstanbul'da Yeni Havalimanı istikametine seyreden servis aracı devrildi
Okyanusu aştı Antalya'da yakalandı
Okyanusu aştı Antalya'da yakalandı
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
17 yaşındaki sürücünün çarptığı bisikletli çocuk metrelerce havaya savruldu
17 yaşındaki sürücünün çarptığı bisikletli çocuk metrelerce havaya savruldu
Demir boruyla Mertcan'ı öldürmüştü! Cani babanın cezası belli oldu
Demir boruyla Mertcan'ı öldürmüştü! Cani babanın cezası belli oldu