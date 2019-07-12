12 Haziran Türkiye Gündemi

S-400'ler Ankara'da! ABD'li uzmanın yorumu

Nick Heras, Türkiye'nin gelişmiş hava kuvvetlerine sahip aktörlerle çevrili bir bölgede S-400 almasının, hava savunma stratejisi açısından 'oyun değiştiren' bir hamle olduğunu belirtti.

NATO'dan son dakika S-400 açıklaması

NATO'dan S-400'lerle ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Bir NATO yetkilisi ''Türkiye'nin S-400 alımının potansiyel sonuçlarından ötürü endişeliyiz'' dedi.

Bakan Kurum'dan çarpıcı açıklama

Murat Kurum, "İlklim değişikliği açısından ülkemiz çok ciddi tehdit altında" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye 12 kalemde yaptırım listesi hazırlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin birinci grup malzemelerinin Ankara'ya intikalinin başladığını duyurmasının ardından gözler ABD'nin yaptırım listesine çevrildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 9 hakim ve savcıyı meslekten uzaklaştırdı

HSK Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatı nedeniyle 9 hakim ve savcıyı meslekten uzaklaştırdı.

İmamoğlu Erdoğan'la ne zaman görüşecek?

İmamoğlu: "6 Temmuz'da telefonla kendilerine, makamlarına talebimizi yineledik, 2 gün sonra da yazılı bir talep gönderdik. Haber bekliyoruz." dedi.