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Gaziantep'te sebze yüklü TIR otobanı savaş alanına çevirdi 3 ölü

GAZİANTEP'te kontrolden çıkan TIR, orta bariyerlere çarparak devrildi. Kazanın ardından yol savaş alanına dönerken, TIR'da bulunan 3 kişi öldü.

Sürücüsü tespit edilemeyen sebze yüklü 76 AD 438 plakalı TIR, Gaziantep otobanı kuzey gişeleri yakınlarında yoldan cıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR yoldan çıkarak orta bariyerlere çarptı.

Kazanın ardından sebze ve meyveler yola savrulurken savaş alanını andıran görüntüler ortaya çıktı.

Kazada TIR'ın içerisinde bulunan Ömer Koçak, Necati Er ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle otobanda ulaşım kontrollü sağlandı.

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