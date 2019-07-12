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Trakya Üniversitesi "Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji-2" Projesi

Trakya Üniversitesi'nde yürütülen ve TÜBİTAK-4005 Yenilikçi Eğitim uygulamaları Programı kapsamında desteklediği "Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji-2" projesiyle teorik, interaktif, etkileşimli ve uygulamalı eğitim düzenlendi.

Proje Yürütücüsü Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semra Hasançebi, " Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji-2” Projesinin asıl hedefi öğretmenlerimiz aracılığıyla genç neslin bu teknolojiyi ve çıktılarını doğru anlamaları, meslek seçimlerinde bilinçlendirilmeleri, dolayısıyla ülkemiz geleceğinin şekillenmesine katkı sağlanmasıdır. Ayrıca, katılımcıların biyoteknoloji okur-yazarlık seviyesinin arttırılması bu sayede toplumun özellikle de genç neslin abartılardan veya bilgi kirliliğinden korunmasına da katkı sağlanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı. 

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