Trakya Üniversitesi "Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji-2" Projesi

Proje Yürütücüsü Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semra Hasançebi, " Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji-2” Projesinin asıl hedefi öğretmenlerimiz aracılığıyla genç neslin bu teknolojiyi ve çıktılarını doğru anlamaları, meslek seçimlerinde bilinçlendirilmeleri, dolayısıyla ülkemiz geleceğinin şekillenmesine katkı sağlanmasıdır. Ayrıca, katılımcıların biyoteknoloji okur-yazarlık seviyesinin arttırılması bu sayede toplumun özellikle de genç neslin abartılardan veya bilgi kirliliğinden korunmasına da katkı sağlanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.