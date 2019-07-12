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İzmir'deki korkunç yangından acı haber geldi

İZMİR’in Torbalı ilçesinde, evdeki prizde unutulan cep telefonu yangına sebep olurken, yangında can pazarı yaşandı. Yangında 5 yaşındaki minik Bakican feci şekilde can verdi, anne ise ağır yaralandı.

İZMİR’in Torbalı ilçesi Karşıyaka Mahallesinde bulunan bir evde, prizde takılı unutulan cep telefonu nedeniyle yangın çıktı. Kısa süre içerisinde dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki komşular, yanan evin içine girdi.

Yatak odasında çıkan yangın nedeniyle içeri girmekte zorluk çeken komşular, ilk önce ağır yaralı anneyi daha sonrada 2 yaşındaki kız çocuğunu kurtardı. Yatak odasında uyuya kalan 5 yaşındaki Bakican Arılık ise yangın alanından çıkartılamadı.

Minik Bakican can verdi, anne ağır yaralandı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hemen yangına müdahale etti. İçeri giren ekipler, 5 yaşındaki minik Bakican'ın yangında can verdiğini belirledi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri de, yangında ağır yaralanan anne Ebru Arılık’ya ve 2 yaşındaki kız çocuğuna müdahale etti. Ağır yaralanan anne Arılık, ilk müdahalesinin ardından da Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 yaşındaki kız çocuğunun ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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