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KKTC'de aynı aileden 4 kişi boğularak can verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Gazimağusa bölgesinde bir sahilde suya kapılan 5 kişilik aileden 4'ü boğularak can verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Gazimağusa’ya bağlı bir sahilde 5 kişilik aileden 4’ü boğularak can verirken aileden geriye kalan 1 çocuk ise durumu ağır şekilde hastaneye kaldırıldı.

Polis tarafından olaya dair yapılan açıklamada, "Kaplıca-Yedikonuk arasında Tulumba mevkinde, yüzmek için denize giren Ramazan Katırcı (48), Filiz Katırcı (40), Merve Katırcı (18) denizin aşırı dalgalı oluşundan dolayı boğulmak suretiyle yaşamlarını yitirmiştir. Yine deniz içerisinde bulunan Barış Katırcı (12) vatandaşlar tarafından kurtarılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi. Denizde bulunan Mert Katırcı'ya (13) ise henüz ulaşılamamış olup arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Yerel kaynaklar ise polisin açıklamasından sonra Mert Katırcı’nın da cesedine ulaşıldığını belirterek, hastaneye kaldırılan küçük çocuğu kurtarmaya çalışan başka bir vatandaşın da hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Geçtiğimiz hafta da aynı bölgede 6 kişi boğulma tehlikesi geçirmişti.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan açıklama

Yaşanan olaydan sonra açıklama yapan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Aynı aileden 4 kardeşimizin denizde boğularak ölmelerini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı diliyorum. Hepimizi acıya boğan bu olay vesilesiyle vatandaşlarımızı denize girerken dikkatli davranmaya ve uyarılara kulak vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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