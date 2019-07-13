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Başkentte sahte içki operasyonu

Başkentte içki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadele kapsamında iş yerlerine yapılan eş zamanlı operasyonda 560 şişe içkiye el konuldu.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sakarya Caddesi'ndeki 76 iş yerinde, 100 ekip ve 400 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 

Ekiplerce, 10 iş yerine yasal işlem yapılarak, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Maliye ve Halk Sağlığı görevlileri tarafından toplam 240 bin lira para cezası uygulandı.

İş yerlerinde yapılan aramalarda, 560 şişe içkiye el konuldu. Mekanlarda görevli 19 kişiye ise adli işlem yapıldı.

Ekiplerce, denetimlerin halkın sağlığını korumak için yapıldığının vurgulanması üzerine mekanlarda bulunanlar polislere alkışlayarak destek verdi.

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