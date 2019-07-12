Sivas'ta endişe yaratan görüntüler! Santraline giren ayılar kameralara yansıdı

Olay, Sivas kent merkezine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Çelebiler köyü yakınlarındaki güneş enerji santralinde önceki gün meydana geldi. Güneş enerji santraline gece saatlerinde gelen üç ayı çevrede yiyecek aradı. İkisi yavru olan ayılar, bir süre etrafta gezindikten sonra tekrar arazide gözden kayboldu. Değişik zamanlarda aynı bölgeye sıklıkla gelen ayılar santralin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde bir süre etrafta gezinen ayıların daha sonra bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Güneş enerji santralinin işletme sorumlusu Mehmet Akın Göldağ, son zamanlar bölgeye çok sayıda yaban hayvanı geldiğini söyledi. Özellikle ayıların bölgede sıklıkla görülmeye başladığını ifade eden Göldağ, Sahamızın içerisine giriyorlar. Burada hem görevli arkadaşlarımızın can güvenliğine zarar vermelerinden, hem de güneş enerji santralinin panellerine zarar vermelerinden endişe ediyoruz dedi.

Santralde harekete duyarlı çok sayıda güvenlik kamerası bulunduğunu aktaran Göldağ, Bölgeye gelen ayı ve kurtlar güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıyor. Zaman zaman kurtlar da geliyor. Ancak bu yıl ilk kez santrale ayılar geldi. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz. Ayıların tel örgülerin altındaki toprağı kazarak panellerin bulundukları alana girdiklerini tahmin ediyoruz diye konuştu.