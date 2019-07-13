S-400 teslimatında 2. gün Rus uçakları Ankara'ya indi

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin teslimatının ilk sevkiyatı dün yapılmıştı. S-400'lerin ikinci grup malzemeleri de Ankara'da bulunan Mürted Hava Üssü'ne getirilmeye başladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda dördüncü uçak da Mürted Hava Meydanı’na indi.

İlk malzemeler dün gelmişti

ABD'nin olası yaptırımlarına karşı geri adım atmayan Türkiye, S-400 savunma sistemini dün teslim almaya başladı. Rusya'ya ait uçak, dün sabah saatlerinde S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin ilk malzemelerini bu sabah Ankara'nın Kahramankazan İlçesinde bulunan Mürted Hava Meydanı'na getirmişti.