GÜNCEL

İstanbul'da yol kesip tehdit eden taksici kamerada

Bağcılar'da taksi şoförü kendisine yol vermediği gerekçesiyle bir sürücünün yolunu kesti. Taksici aracından inerek sürücüyü tehdit ederken, sürücü o anları telefonunun kamerasıyla kaydetti.

Görüntüler Bağcılar, TEM Otoyolu'nda akşam saatlerinde kaydedildi. Avcılar istikametinde seyir halinde olan bir sürücü, iddiaya göre önüne kıran taksiciye yol vermeyince ikili arasında yolda gerginlik yaşandı. Sürücüyü takip eden taksici, Mahmutbey gişelerinin yakınında aracını tartıştığı kişinin önüne kırarak, yolunu kesti. Aracından inen taksici sürücüyü tehdit etti. Sürücü ise o anları telefonunun kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde taksici aracından inerek, sürücünün aracına yöneliyor. Taksici sürücünün telefonunu almaya çalışıyor. Otomobil sürücüsünün taksicinin durağını arayarak, şikayette bulunduğu öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
KADEM olayında Ahmet Hakan 'benim safım belli' dedi nedenlerini açıkladı
KADEM olayında Ahmet Hakan 'benim safım belli' dedi nedenlerini açıkladı
Hagi'nin oğlu Ianis'in yeni takımı belli oldu
Hagi'nin oğlu Ianis'in yeni takımı belli oldu
TSK Kuzey Irak'ta ikinci harekatı başlattı! Adı Pençe-2
TSK Kuzey Irak'ta ikinci harekatı başlattı! Adı Pençe-2
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Terör belasını bitirmekte kararlıyız
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Terör belasını bitirmekte kararlıyız
MHP Lideri Devlet Bahçeli teşekkür ziyaret turlarına Söğüt'ten başlıyor
MHP Lideri Devlet Bahçeli teşekkür ziyaret turlarına Söğüt'ten başlıyor
Trafik sigortasında değişiklik 1 Eylül itibariyle yürürlüğe giriyor
Trafik sigortasında değişiklik 1 Eylül itibariyle yürürlüğe giriyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rusya Savunma Bakanlığı S400 sevkiyatının videosunu yayınladı
Rusya Savunma Bakanlığı S400 sevkiyatının videosunu yayınladı
Çorum'da yıldırım düşme anı böyle görüntülendi
Çorum'da yıldırım düşme anı böyle görüntülendi
Hacamat hangi günler yapılmaz adetken hacamat olur mu?
Hacamat hangi günler yapılmaz adetken hacamat olur mu?
Başkentte sahte içki operasyonu
Başkentte sahte içki operasyonu
Sivas'ta endişe yaratan görüntüler! Santraline giren ayılar kameralara yansıdı
Sivas'ta endişe yaratan görüntüler! Santraline giren ayılar kameralara yansıdı
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Bursa'da cinayet zanlısının evine molotoflu saldırı
Bursa'da cinayet zanlısının evine molotoflu saldırı
Demir boruyla Mertcan'ı öldürmüştü! Cani babanın cezası belli oldu
Demir boruyla Mertcan'ı öldürmüştü! Cani babanın cezası belli oldu