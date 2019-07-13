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Taksici ile müşterinin köprü parası kavgası kamerada

Kadıköy’den taksiye binerek Beşiktaş’a gelen bir vatandaş ile taksici arasında köprü ücreti konusunda tartışma yaşandı. Taksici, vatandaştan taksimetrede yazan paraya ek olarak 10 lira köprü ücreti isterken vatandaş ise bu ücreti ödemek istemedi. Tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’ta yaşandı. İddiaya göre Kadıköy’den taksiye binen sarhoş vatandaş ile beraberindeki kadın, Beşiktaş’a kadar geldiler. Taksici, taksimetrede yazan 39 liraya ek olarak 10 lira da köprü ücretini yolcudan talep etti. 10 lirayı vermek istemeyen yolcu ise taksicinin kendisine daha önceden 30 lira alacağını söylediğini iddia ederek parayı vermek istemedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Sarhoş vatandaş ile taksici araçtan inerek sokak ortasında tartışırken yanlarındaki kadın yolcu da tartışanları ayırmaya çalıştı. Daha sonra vatandaşların taksiciye istediği ücreti vermesiyle tartışma sonlandı. 

Sarhoş vatandaş ile taksici arasında yaşanan para tartışması cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sarhoş vatandaş taksiciye para vermek istemezken taksici ise parayı vatandaştan talep etti. 

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