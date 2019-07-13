İstanbul Bağcılar'da bir şahıs gürültü yapan gençleri bıçakla kovaladı

Olay Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında Atakent Mahallesi 4.Cadde üzerinde bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre 19 yaşındaki Görkem Sağ, sitelerinin bahçesinde arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada bir apartmanın penceresine çıkan İdris Yağcı, 'Ne bağırıyorsunuz, aşağıya iniyorum göstereceğim size.' dedi. Bir süre sonra aşağıya inen Yağcı, elindeki bıçakla gençlerin peşinden koştu. Evlerinin balkonundan Yağcı'nın bıçakla gençleri kovaladığını gören Görkem Sağ'ın ailesi, saldırganla tartışmaya başladı. Aşağıya inen baba Hüseyin Sağ ve bazı site sakinleri Yağcı'yla tartışmayı sürdürdü. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, İdris Yağcı'yı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.