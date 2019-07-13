GÜNCEL

İstanbul Bağcılar'da bir şahıs gürültü yapan gençleri bıçakla kovaladı

KÜÇÜKÇEKMECE'de sitelerinin bahçesinde sohbet eden gençlerin gürültüsünden rahatsız olduğu iddia edilen bir kişi elinde bıçakla gençleri kovaladı. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Olay Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında Atakent Mahallesi 4.Cadde üzerinde bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre 19 yaşındaki Görkem Sağ, sitelerinin bahçesinde arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada bir apartmanın penceresine çıkan İdris Yağcı, 'Ne bağırıyorsunuz, aşağıya iniyorum göstereceğim size.' dedi. Bir süre sonra aşağıya inen Yağcı, elindeki bıçakla gençlerin peşinden koştu. Evlerinin balkonundan Yağcı'nın bıçakla gençleri kovaladığını gören Görkem Sağ'ın ailesi, saldırganla tartışmaya başladı. Aşağıya inen baba Hüseyin Sağ ve bazı site sakinleri Yağcı'yla tartışmayı sürdürdü. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, İdris Yağcı'yı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
KADEM olayında Ahmet Hakan 'benim safım belli' dedi nedenlerini açıkladı
KADEM olayında Ahmet Hakan 'benim safım belli' dedi nedenlerini açıkladı
Hagi'nin oğlu Ianis'in yeni takımı belli oldu
Hagi'nin oğlu Ianis'in yeni takımı belli oldu
TSK Kuzey Irak'ta ikinci harekatı başlattı! Adı Pençe-2
TSK Kuzey Irak'ta ikinci harekatı başlattı! Adı Pençe-2
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Terör belasını bitirmekte kararlıyız
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Terör belasını bitirmekte kararlıyız
MHP Lideri Devlet Bahçeli teşekkür ziyaret turlarına Söğüt'ten başlıyor
MHP Lideri Devlet Bahçeli teşekkür ziyaret turlarına Söğüt'ten başlıyor
Trafik sigortasında değişiklik 1 Eylül itibariyle yürürlüğe giriyor
Trafik sigortasında değişiklik 1 Eylül itibariyle yürürlüğe giriyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
S-400 teslimatında 2. gün Rus uçakları Ankara'ya indi
S-400 teslimatında 2. gün Rus uçakları Ankara'ya indi
İstanbul'da yol kesip tehdit eden taksici kamerada
İstanbul'da yol kesip tehdit eden taksici kamerada
Hacamat hangi günler yapılmaz adetken hacamat olur mu?
Hacamat hangi günler yapılmaz adetken hacamat olur mu?
Rusya Savunma Bakanlığı S400 sevkiyatının videosunu yayınladı
Rusya Savunma Bakanlığı S400 sevkiyatının videosunu yayınladı
Çorum'da yıldırım düşme anı böyle görüntülendi
Çorum'da yıldırım düşme anı böyle görüntülendi
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Başkentte sahte içki operasyonu
Başkentte sahte içki operasyonu
Demir boruyla Mertcan'ı öldürmüştü! Cani babanın cezası belli oldu
Demir boruyla Mertcan'ı öldürmüştü! Cani babanın cezası belli oldu