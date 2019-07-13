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Reynmen Ela klibiyle izlenme rekor kırdı

Sosyal medya fenomeni Reynmen, yeni klibi Ela ile tıklanma rekoru kırdı. Klip yayınlandıktan 8 saat sonra 10 milyon izlenme rakamına ulaştı.

Sosyal medyada 5 milyondan fazla takipçisi olan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, yeni şarkısı 'Ela'yı yayınladı. Şarkı 1 saatte 3 milyon tıklanarak, YouTube Türkiye rekorunu kırdı.

"15 MİLYON İZLENMEZSE INSTAGRAM'I KAPATIRIM"

Reynmen, Ela için iddialı konuşarak, "Eğer ilk gün 15 milyon izlenmezse Instagram hesabımı kapatırım" demişti. Yeni single için farklı bir kliple sevenlerinin karşısına çıkan Reynmen, trend videolar listesinde birinci sıraya yerleşti.

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