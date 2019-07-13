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Hulusi Akar: Terör belasını bitirmekte kararlıyız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörü bitirmedeki kararlılıklarını belirterek, "Operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda devam ediyor, devam edecek. 27 Mayıs'tan bugüne kadar 61'i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde toplam 143 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcıları ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen törene katıldı.

Akar, terörü bitirmedeki kararlılıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda devam ediyor, devam edecek. 27 Mayıs'tan bugüne kadar 61'i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde toplam 143 terörist etkisiz hale getirilmiştir. TSK Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde, mavi vatanımızda ve semalarımızda devletimizin bekası, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için mücadele ederken aynı anda NATO, AB, BM ve AGİT bünyesindeki görevlerini de başarıyla yerine getirmekte, bölgesel-küresel barış ve istikrara katkı sağlamakta, başta NATO olmak üzere  uluslararası ortamda saygın ve seçkin yerini korumaktadır.

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