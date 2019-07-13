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TSK Kuzey Irak'ta yeni harekatı Pençe-2

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yeni bir harekatın başladığını duyurdu. Harekatın adı ise Pençe-2 oldu.

Mart ayında başlatılan ve başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nın ardından Milli Savunma Bakanlığı bugün Pençe-2 Harekatı'nın Irak kuzeyinde yeni bir harekat olarak başladığını duyurdu.

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Dün saat 22.00'de Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldı." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında ise, "Harekatla Hakurk'ta terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesine devam edilecek." sözlerine yer verildi.

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