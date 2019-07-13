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Abdurrahman Dilipak video paylaştı isyan etti!

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, muhafazakar çevrelerdeki yozlaşmaya tepki gösterdiği yazısında bekarlığa veda partisi görüntülerini paylaşıp, "Lüks, israf, ne istersen var. Bunun neresinde din ya da ahlak var!" dedi.

Muhafazakar çevrelerdeki değişim tartışma konusu olmaya devam ediyor. Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'ın eleştirisinden sonra benzer bir tepki Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'tan geldi. Dilipak, İslam dininin seremoni, ikonalara ve ritüellere boğdurulmaya çalışıldığını söyledi.

“Parti” değil “Party” başlıklı yazısında "Bizim “Modern muhafazakârlar”ın geldiği nokta dudaklarınızı uçuklatacak noktaya geldi" ifadelerine yer verdi. 

Artık su geçiren oje ve abdeste mani olmayan dudak boyalarının çıktığına işaret eden Dilipak, "Yakında rakı, votka da çıkar. Tabii ki, onlar da “Helal” etiketli satışa sunulacak!" diye yazdı. 

“Bebeğin Cinsiyetini Tahmin Partisi”, After Umre Party”si!, “Umrah Celebraty”, “Umrah Mubarak” gibi partilerin yapıldığına dikkat çeken yazar, Rock müzik eşlinde “Zikir party”si bile olduğunu yazdı.

“Tarikat dance Party”, “Yatta Happy Birthday Party” gibi eğlenceleri rezalet olarak niteleyen Dilipak, tesettürlü bayanların düzenlediği “Bekarlığa Veda Partisi" görüntülerinin yer aldığı link adresini paylaştı ve "Lüks, israf, ne istersen var. Bunun neresinde din ya da ahlak var!" diye yazdı.

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