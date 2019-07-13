DÜNYA

30 insanı aynı anda öldürebilen mavi halkalı ahtapotu çıplak teninde gezdirdi

Kıta ülkesi Avustralya bu olayı konuşuyor. Ross Saunders isimli bir gezgin adeta ölüm oyunu oynadı. Dünyanın en tehlikeli hayvanlarından biri olan mavi halkalı ahtapotu kollarında gezdirerek bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Avustralya'da İngiliz gezgin Ross Saunders, İrlandalı bir arkadaşıyla eğlenirken ölümü hiçe saydı. Saunders, tek seferde 30 yetişkini öldürebilecek kadar zehirli bir tür olan mavi halkalı ahtapotu, kollarında gezdirdi ve bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek Facebook hesabından paylaştı. 'İki muhteşem gün batımını izledim, yunusları gördüm ve dünyanın en tehlikeli hayvanlarından biri olan mavi halkalı ahtapotu yakaladım.'' diyen Saunders'in bu tehlikeli videosuna kısa süre içinde onlarca yorum geldi. Çoğu kişi Saunders'in yaptığı şeyin çılgınlık değil, aptallık olduğunu öne sürerek, hala nefes aldıkları için şanslı olduklarını söyledi.

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