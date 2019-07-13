DÜNYA

Akılalmaz kaza! O anlar böyle görüntülendi

Rusya’da bir otomobil, alışveriş merkezinin otoparkından çıktığı sırada 'otomatik havalı bariyere' çarparak havada taklalar attı. O anlar ise AVM'nin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Rusya'nın Omsk şehrindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir otomobilin alışveriş merkezinin otoparkından çıkmaya çalıştığı sırada otomatik havalı bariyere hızla çarptıktan sonra havada 2 takla attığı görüldü.Yetkililer, sürücünün olay yerinden kaçtığını belirtti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
FETÖ'ye karşı en büyük şans AK Partili Bülent Turan açıkladı
FETÖ'ye karşı en büyük şans AK Partili Bülent Turan açıkladı
Yurtdışındaki Türk vatandaşlarına erken yaşta emeklilik fırsatı!
Yurtdışındaki Türk vatandaşlarına erken yaşta emeklilik fırsatı!
Yıllık izinlerini geçirmek için geliyorlar! Kapıkule' de yine kuyruk oluştu
Yıllık izinlerini geçirmek için geliyorlar! Kapıkule' de yine kuyruk oluştu
Fenerbahçe transfere ne kadar para harcadı
Fenerbahçe transfere ne kadar para harcadı
Martin Skrtel, Rangers'la flört ediyor
Martin Skrtel, Rangers'la flört ediyor
Şanlıurfa'da satılıyor daire fiyatına tespih
Şanlıurfa'da satılıyor daire fiyatına tespih
ÖNCEKİ VİDEOLAR
30 insanı aynı anda öldürebilen mavi halkalı ahtapotu çıplak teninde gezdirdi
30 insanı aynı anda öldürebilen mavi halkalı ahtapotu çıplak teninde gezdirdi
Çocuk elektrik akımına kapıldı o anlar saniye saniye kaydedildi
Çocuk elektrik akımına kapıldı o anlar saniye saniye kaydedildi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete S-400 desteği! Hakkı ve hukukudur
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete S-400 desteği! Hakkı ve hukukudur
Hasan Çetinkaya: “Hazard bir gün Fenerbahçe’de oynayacağını söyledi”
Hasan Çetinkaya: “Hazard bir gün Fenerbahçe’de oynayacağını söyledi”
15 Temmuz görseliyle süslenen Yüksek Hızlı Tren
15 Temmuz görseliyle süslenen Yüksek Hızlı Tren
Hacamat hangi günler yapılmaz adetken hacamat olur mu?
Hacamat hangi günler yapılmaz adetken hacamat olur mu?
Abdurrahman Dilipak video paylaştı isyan etti!
Abdurrahman Dilipak video paylaştı isyan etti!
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti