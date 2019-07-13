Akılalmaz kaza! O anlar böyle görüntülendi

Olay, Rusya'nın Omsk şehrindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir otomobilin alışveriş merkezinin otoparkından çıkmaya çalıştığı sırada otomatik havalı bariyere hızla çarptıktan sonra havada 2 takla attığı görüldü.Yetkililer, sürücünün olay yerinden kaçtığını belirtti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.