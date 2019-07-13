DÜNYA

Rusya'da kadın sürücü kendisine korna çalan araca çekiçle saldırdı

Rusya’da bir sürücü arkasında bekleyen sürücü korna çalınca sinirlenip çekiçle arkasındaki araca saldırdı.

Rusya’nın Novosibirsk şehrinde bir kadın aracıyla yolda ilerlerken hatalı park eden 2 araç yüzünden geçemedi. Bir süre burada araç sürücülerini bekleyen kadın sürücü ardından çareyi geriye çıkarak başka yoldan ilerlemekte buldu. Geri geri sokaktan çıkan kadın ardından başka bir yola döndü. Bu kez ise önündeki başka bir araç yüzünden ilerleyemedi. Bir süre bekleyen sürücü yol açılmayınca bu kez kornaya bastı. 

Tam kornaya bastığı sırada önündeki aracın kadın sürücüsü arabasından inerek eline aldığı çekiçle korna çalan araca saldırdı. Önce aracın ön kaputuna vuran kadın ardından aracın camına vurdu. Çekicin darbe etkisiyle aracın ön kaputunda ezikler meydana gelirken ön camda ise çatlaklar oluştu. 

Kadın sürücü saldırıya uğradıktan sonra kadın hakkında suç duyurusunda bulundu. Saldırgan sürücü şikayet üzerine para cezası aldı. Aracına saldıran kadının aldığı cezanın az olduğunu düşünen kadın araç kamerası görüntülerini sosyal medya hesabında yayınlayarak saldırgan kadını rezil etmek istedi. Yayınlanan görüntüler sosyal medyada kısa sürece birçok kişiye ulaşınca saldırıya uğrayan kadın sürücü amacına ulaşmış oldu. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
FETÖ'ye karşı en büyük şans AK Partili Bülent Turan açıkladı
FETÖ'ye karşı en büyük şans AK Partili Bülent Turan açıkladı
Yurtdışındaki Türk vatandaşlarına erken yaşta emeklilik fırsatı!
Yurtdışındaki Türk vatandaşlarına erken yaşta emeklilik fırsatı!
Yıllık izinlerini geçirmek için geliyorlar! Kapıkule' de yine kuyruk oluştu
Yıllık izinlerini geçirmek için geliyorlar! Kapıkule' de yine kuyruk oluştu
Fenerbahçe transfere ne kadar para harcadı
Fenerbahçe transfere ne kadar para harcadı
Martin Skrtel, Rangers'la flört ediyor
Martin Skrtel, Rangers'la flört ediyor
Şanlıurfa'da satılıyor daire fiyatına tespih
Şanlıurfa'da satılıyor daire fiyatına tespih
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Akılalmaz kaza! O anlar böyle görüntülendi
Akılalmaz kaza! O anlar böyle görüntülendi
30 insanı aynı anda öldürebilen mavi halkalı ahtapotu çıplak teninde gezdirdi
30 insanı aynı anda öldürebilen mavi halkalı ahtapotu çıplak teninde gezdirdi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete S-400 desteği! Hakkı ve hukukudur
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete S-400 desteği! Hakkı ve hukukudur
Çocuk elektrik akımına kapıldı o anlar saniye saniye kaydedildi
Çocuk elektrik akımına kapıldı o anlar saniye saniye kaydedildi
Hasan Çetinkaya: “Hazard bir gün Fenerbahçe’de oynayacağını söyledi”
Hasan Çetinkaya: “Hazard bir gün Fenerbahçe’de oynayacağını söyledi”
Hacamat hangi günler yapılmaz adetken hacamat olur mu?
Hacamat hangi günler yapılmaz adetken hacamat olur mu?
15 Temmuz görseliyle süslenen Yüksek Hızlı Tren
15 Temmuz görseliyle süslenen Yüksek Hızlı Tren
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti