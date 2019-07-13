Bahçeli, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek "Saygı Nöbeti" değişimini izledi

İlçeye gelişinde partililer tarafından karşılanan Bahçeli, daha sonra Ertuğrul Gazi Türbesi'nde dua ederek "Saygı Nöbeti" değişimini izledi.

Ardından Söğüt Belediyesine geçen Bahçeli, mehter takımı gösterisiyle karşılandı.

Belediye Başkanı İsmet Sever'e makamında ziyarette bulunan Bahçeli'ye, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz, Semih Yalçın, Kamil Aydın, İsmail Faruk Aksu ve Feti Yıldız ile AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı eşlik etti.