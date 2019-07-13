13 Haziran Türkiye Gündemi

Erdoğan'dan suç işleyen Suriyelileri ilgili açıklama! Kesinlikle sınır dışı edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki akşam yapılan MKYK toplantısında "Suriyelileri ülkelerini dönmeleri için teşvik edeceğiz. Suç işleyenleri sınır dışı edeceğiz" dediği iddia edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete S-400 desteği! Hakkı ve hukukudur

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2 gündür süren S-400 teslimatına ilişkin, 'Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur." dedi.

TSK Kuzey Irak'ta ikinci harekatı başlattı! Adı Pençe-2

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yeni bir harekatın başladığını duyurdu. Harekatın adı ise Pençe-2 oldu.

Bedelli askerlikte başvuru ve kura tarihleri belli oldu

Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 ocak ayında yapılacak.

Pentagon'dan ilk S-400 açıklaması geldi

ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper "Türkiye'ye S-400 teslimatının farkındayız, F-35'le ilgili pozisyonumuz değişmedi" dedi.

Fenerbahçe Garry Rodrigues transferini açıkladı

Fenerbahçe, Al Ittihad takımından 28 yaşındaki Garry Rodrigues'i satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiraladığını açıkladı.