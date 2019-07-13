'Behzat Ç.'den yeni fragman: 'Melih Gökçek bile gitti'

Behzat Ç. televizyonlarda yayınlandığı günlerde, mevcut Türkiye gündemine dair yaptığı göndermelerle dikkat çekiyordu. Dizinin yeni bölümlerinden önce yayınlanan fragmanda, bir dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek’in adı anılıyor: ''Melih Gökçek bile gitti… Bir Gençler, o da düştü, çıktı''.