MEDYA

Fil boğulduğunu sandığı adamın yardımına koştu

Nehirdeki adamın boğulduğunu düşünen fil adamı kurtarmaya çalıştı.

Güçlü akıntının olduğu nehirdeki adamın boğulduğunu düşünen fil bir anda sulara atladı. Hızla adamın yanına giden fil onu kurtararak kıyıya gitmesine yardımcı oldu.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan suç işleyen Suriyelileri ilgili açıklama! Kesinlikle sınır dışı edeceğiz
Erdoğan'dan suç işleyen Suriyelileri ilgili açıklama! Kesinlikle sınır dışı edeceğiz
Adana merkezli 8 ilde gözaltına alınan polisler adliyeye sevk edildi
Adana merkezli 8 ilde gözaltına alınan polisler adliyeye sevk edildi
Akar ve komuta kademesinden Orgeneral Mehmet Hikmet Bayar veda
Akar ve komuta kademesinden Orgeneral Mehmet Hikmet Bayar veda
Elinde tüfek, belinde tabanca ile cinayete böyle gitmiş!
Elinde tüfek, belinde tabanca ile cinayete böyle gitmiş!
Bursa'da kadın çiftçi, frenleri boşalan otomobilin altında can verdi!
Bursa'da kadın çiftçi, frenleri boşalan otomobilin altında can verdi!
Van Gölü kıyısında salep soğanı topluyordu! 60 bin TL ceza yedi
Van Gölü kıyısında salep soğanı topluyordu! 60 bin TL ceza yedi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bahçeli, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek "Saygı Nöbeti" değişimini izledi
Bahçeli, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek "Saygı Nöbeti" değişimini izledi
Kılıçdaroğlu'dan S-400 açıklaması: "Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir"
Kılıçdaroğlu'dan S-400 açıklaması: "Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir"
Hacamat hangi günler yapılmaz adetken hacamat olur mu?
Hacamat hangi günler yapılmaz adetken hacamat olur mu?
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu
Rusya'da kadın sürücü kendisine korna çalan araca çekiçle saldırdı
Rusya'da kadın sürücü kendisine korna çalan araca çekiçle saldırdı
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Akılalmaz kaza! O anlar böyle görüntülendi
Akılalmaz kaza! O anlar böyle görüntülendi
Demir boruyla Mertcan'ı öldürmüştü! Cani babanın cezası belli oldu
Demir boruyla Mertcan'ı öldürmüştü! Cani babanın cezası belli oldu