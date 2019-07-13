Bahçeli "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, cumhurla cumhuriyeti kucaklaştırmıştır"

Bilecik'in Söğüt ilçesinde vatandaşlara hitap eden Bahçeli, 31 Mart'ta yapılan seçimlerin ardından Söğüt'ün ehline emanet edildiğini ve emanetin başlarının üstünde olduğunu söyledi.

Emanete rikkat ve riayetin boyunlarının borcu olduğunu belirten Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok çalışacağız, Söğüt'e verdiğimiz sözleri birer birer yerine getireceğiz. Yerimizde saymayacağız, yılgınlığa düşmeyeceğiz, bir günümüz diğerine eşit olmayacak. Şunu biliniz ki Söğüt’ün yüzünü kara çıkarmayacağız. Vaatlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Hedeflerimizin gerisine düşmeyeceğiz. Cumhur İttifakı'nın başarısı için mücadele edeceğiz. Söğüt için gövdemizi taşın altına koyacağız. Ne demişsek yapacağız, neyi söylemişsek başaracağız. Neyin sözünü vermişsek yerine getireceğiz. Türk milleti, 31 Mart seçimlerinde bizlere güvenini göstermiştir, Cumhur İttifakı’na verdiği değeri ispatlamıştır. 31 Mart'ta Söğüt kazanmış, huzur kazanmış, Türkiye kazanmıştır. 31 Mart'tan ülkemiz güçlenerek çıkmıştır. Türk milleti dünyaya demokrasi dersi vermiştir."

Bahçeli, 31 Mart seçimlerinde 233 belediye başkanlığını partisinin kazandığını hatırlattı.

Cumhur İttifakı'nın seçim başarısına değinen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Kara kampanya mucitleri ters köşeye yatmışlardır. Müfteriler hayal kırıklığına uğramışlardır. Karamsarlık ve kötümserlik aşılayanlar şaşkına dönmüşlerdir. Cumhur İttifakı ülke genelinde müstesna bir başarıya ulaşmıştır. 2023 hedeflerinin önü açılmıştır. 2053 ve 2071 hedefleri teyit edilerek desteklenmiştir. Milli bekamız pekişmiştir. Milli birlik ve dayanışma ruhu perçinlenmiştir. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin resmen uygulamada olduğu bir dönemde Cumhur İttifakı'nın oy oranı ve belediye sayısı itibarıyla öne çıkması ülkemiz adına memnuniyet vericidir."