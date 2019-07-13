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Şarkıcı Altay'ın uçağı rötar yapınca ekip havalimanını coşturdu

Ünlü sanatçı Altay, uçağı rötar yapınca havalimanında ekibiyle mini konser verdi.

Ünlü sanatçı Altay, konser için Antalya'dan Kıbrıs'a gitmek istedi. Kıbrıs'a gideceği uçak rötar yapan Altay'ın orkestrası, havalimanında mini bir konser ve dans gösterisi yaparak havalimanındaki yolcuları eğlendirdi. Ortaya ise renkli görüntüler çıktı.

EKİBİYLE MİNİ KONSER VERDİ

Ünlü sanatçı Altay ve orkestrası, bir konser nedeniyle Antalya'dan Kıbrıs'a gitmek istedi. Antalya Havalimanı'na gelen ekip, bir müddet bekledi, daha sonra ise Kıbrıs uçağının rötar yaptığı yolculara bildirildi. Bunun üzerine Dış Hatlar Terminalinde bekleyen ekip, enstrümanlarını çalmaya başladı. Orkestra, hareketli parçalar çaldıkça dikkatleri üzerine çekti ve adeta mini bir konser verdi. Bekleme salonundaki yolcularda, ekibin çaldığı parçalara eşlik ederek canlı müzik performansının tadını çıkardı. Tüm bu anlar ise cep telefonlarına kaydedildi.

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