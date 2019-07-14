Eski Bakan Erkan Mumcu'dan ortalığı yıkacak iddialar!

AK Parti iktidarında MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yapan Erkan Mumcu yıllar sonra dikkat çeken Abdullah Gül açıklamasında bulunarak plan içerisinde Bülent Arınç'ın da olduğunu ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta partisinden istifa ederek yeni parti kuracağını ilan eden Ali Babacan ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da kuracağı belirtilen yeni bir parti söylemleri ile ilgili geçmişte AK Parti içinde olup yollarını ayıranlar için "tarih oldular" ifadelerini kullanmıştı. AK Parti iktidarının ilk yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yapan Erkan Mumcu, 2005 yılında AKP'den ayrılarak Anavatan Partisi'nin başına geçmişti. Mumcu, uzun yıllar süren sessizliğini bozarak Oda TV'ye konuştu.

2007 yılında seçimlere sokulmamasını kumpas kavramıyla açıkladı

Uzun süredir sessiz kalmasının gerekçesini "konuşacak mecra bulamamak" ifadeleriyle açıklayan Erkan Mumcu, Ergenekon savcılarının kendisinin adına iddianamelerde yer verdiğini ancak bunu tehdit olarak algılamadığını söyledi. 2004 yılında Bakanlar Kurulu'nda "paralel devlet yapılanması kurulduğunu"söylediğini anlatan Mumcu, 2007 yılında seçimlere sokulmamasını "kumpas" kavramıyla açıkladı.

367 krizi Erdoğan'a karşı Abdullah Gül seçeneği içindi; planda Arınç da var

2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan 367 krizi için "367 kumpası" ifadesini kullanan Mumcu, krizin 2005'te hazırlandığını ve operasyonun içerisinde FETÖ'nün de olduğunu ifade etti. 367 krizinin Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Abdullah Gül seçeneğini ortaya çıkarmak için hazırlandığını ifade eden Mumcu, operasyonun içerisinde Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın da olduğunu iddia etti. "O koalisyonun hala çalıştığını düşünüyorum" diyen Mumcu, bugüne gönderme yaptı.