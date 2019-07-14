Yavru ayılar yiyecek için her gün oraya geliyor

Bölgede bu günlerde sıkça görülmeye başlayan yavru ayılar zaman zaman yiyecek bulmak için yol kenarlarına kadar geldikleri gözlenirken, bölge insanları da buna duyarsız kalmayarak ayıları yiyeceksiz bırakamıyor.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde , insanların uğrak yerleri olan dinlenme tesislerine kadar yaklaşan yavru ayılar dere kenarına kadar indikleri görülüyor. Ayı yavruları daha sonra kendileri için bırakılan etleri alarak ormanlık alana geri dönerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.