Gümüşhane'de hastaneden dönen çobana gülümseten karşılama

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesine bağlı Yeşilova köyünde çobanlık yapan Iğdırlı Ahmet Bülker, rahatsızlığı nedeniyle hastanede 15 gün boyunca yatarak tedavi gördü.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından köydeki evine dönen Bülker’i, eşeği ve köpekleri sevgi gösterileriyle karşıladı.

Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek, “Ahmet’le karakaçanın buluşma anı” sloganıyla sosyal medyada paylaşıldı.

“Sevginin dili, dini, ırkı olmaz” mesajıyla paylaşılan video 20 bin kişi tarafından izlenirken, binlerce de beğeni, yorum ve paylaşım aldı.

Görüntüde eşeğine 'Ceylan' diye seslenen sahibi Bülker’in sesini duyan eşek sesler çıkarıp koşarak sahibine gelirken, köpekleri 'Aslan' ve 'Çomar' da sahibine sevgi gösterilerinde bulunup oynamak istedi.