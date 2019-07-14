YEREL

Ordu'da otomobilin üzerine tomruk düştü 3 yaralı

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde karşı yönden gelen kamyondan üzerine tomruk düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından kaçan kamyon şoförünün bulunması için çalışma başlattı.

ORDU'nun Mesudiye ilçesine bağlı Topçam Mahallesi Karadeniz-Akdeniz karayolunda meydana gelen kazada; arkadaşlarıyla birlikte gezmeye gittikleri Ordu'dan Tokat'a dönmek için yola çıkan Fatih Yumşakkaya yönetimindeki otomobilin üzerine, karşı yönden gelen kamyonun kasasından iki tomruk düştü. Tomruklardan biri otomobile çarpıp yere düşerken, diğeri ise üzerinde kaldı.

Otomobilde sıkışan Fatih Yumşakkaya ile arkadaşları Muharrem Çelebi ve Mustafa Güner yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen başka bir kamyon şoförü ve bölgedeki köylüler tarafından kurtarıldı.

Yumuşakkaya ve arkadaşları, çağrılan ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri, yoluna devam eden kamyon şoförünün bulunması için çalışma başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Azerbaycan’da 500 yaşındaki ağacın dalı kırıldı 19 yaralı
Azerbaycan’da 500 yaşındaki ağacın dalı kırıldı 19 yaralı
İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak İran açıklaması
İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak İran açıklaması
Diyarbakır'da nehirde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Diyarbakır'da nehirde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
İstanbul Kağıthane'de bir çocuğun koluna demir saplandı
İstanbul Kağıthane'de bir çocuğun koluna demir saplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ler barışın ve milli güvenliğimizin garantisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ler barışın ve milli güvenliğimizin garantisi
İzmir'de küçük Bakican son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'de küçük Bakican son yolculuğuna uğurlandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gümüşhane'de hastaneden dönen çobana gülümseten karşılama
Gümüşhane'de hastaneden dönen çobana gülümseten karşılama
Suriye'den yükselen dumanlar korkuttu
Suriye'den yükselen dumanlar korkuttu
Rus senatör ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı mesajını verdi
Rus senatör ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı mesajını verdi
Motosiklet hırsızını mahalleli yakaladı
Motosiklet hırsızını mahalleli yakaladı
Taksim'de kadınlı ve erkekli kavga kamerada
Taksim'de kadınlı ve erkekli kavga kamerada
Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
MİT ve jandarma ortak çalıştı, 7 kilo patlayıcı madde ele geçirildi
MİT ve jandarma ortak çalıştı, 7 kilo patlayıcı madde ele geçirildi
Trabzonspor CAS'a başvurdu
Trabzonspor CAS'a başvurdu