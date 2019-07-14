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Diyarbakır'da nehirde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

DİYARBAKIR’ın Sur ilçesinde serinlemek için girdiği Dicle Nehri’nde akıntıya kapılıp kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

DİYARBAKIR’ın Sur ilçesinde bulunan Hevsel Bahçeleri mevkisinde meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, 3 arkadaş, serinlemek için Dicle Nehri’ne girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan arkadaşlardan ikisi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 20 yaşlarındaki Yunus Ağırbaş (22) ise akıntıya kapılıp kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar suda kaybolan gencin bulunması için arama kurtarma çalışmalarına başladı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren arama çalışmalarının ardından Yunus Ağırbaş’ın cansız bedeni, kaybolduğu yerin yaklaşık 500 metre ilerisindeki çalılık alanda bulundu.

Ağırbaş’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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