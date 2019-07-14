POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki toplantının ardından, Çengelköy'deki bir restorana uğradı. Erdoğan, burada kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri, bazı yazar ve akademisyenlerle Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldiği toplantının ardından, Çengelköy'deki bir restorana uğradı.

Erdoğan, burada kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışındaki Şehitler Makamı yakınında yapımı tamamlanan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret eden Erdoğan, burada incelemelerde bulundu.

Erdoğan, müzeden ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları da selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a müze ziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti.

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