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İstanbul Kağıthane'de bir çocuğun koluna demir saplandı

İSTANBUL Kağıthane'de, arkadaşlarıyla oynarken iki apartman arasına düşen topu almaya çalışan 11 yaşındaki Suriyeli çocuğun koluna pencere demiri saplandı. İtfaiye ekiplerince demirin kesilmesiyle kurtarılan çocuk, kolunda demir saplı halde hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL Kağıthane Şirintepe Mahallesi Aksöğüt Sokak üzerinde bulunan iki binanın arasındaki boşlukta meydana gelen olayda; alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla oynarken iki apartman arasına düşen topu almaya çalışan 11 yaşındaki Abdullah adlı Suriyeli çocuğun koluna pencere demiri saplandı.

Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, demiri iki taraftan keserek acı içinde kıvranan çocuğu kurtardı.

Abdullah adlı Suriyeli çocuk, kolunda demir saplı halde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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