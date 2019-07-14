Antalya'da kazadan mucize eseri kurtulan motosiklet sürücüsü

ANTALYA’da "Hayatıma kastım yok, kaskım var" projesinin uygulaması 11 bin polis ve jandarmanın katılımıyla devam ederken, 6 Temmuz günü yaşanan kaza kask kullanımının nasıl hayati bir önem taşıdığını ortaya koydu. Karacaoğlan Caddesi üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, önündeki otomobil aniden sola dönünce çarpmamak için frene bastı ve devrilip sürüklendi. Motosiklet sürücüsü savrularak otomobilin altına girdi. Otomobilin arka tekeri sürücünün başının üzerinden geçti. Kazayı görenler motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini düşünürken, sürücü bir anda fırlayıp kendini kaldırıma attı ve başındaki kaskı çıkardı. Yapılan kontrolde başındaki kask sebebiyle ölümden dönen sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı ortaya çıktı.

Kazadan bir gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kaskın önemine vurgu yapan açıklamasını izlediğini ifade eden 19 yaşındaki Muhammet İkbal Tatlı, ardından sağlam bir kask alarak motosiklet kullanmaya başladığını ve bir gün sonrası kaza geçirdiğini anlattı.

Kaza anını anlatan Tatlı, “Seyir halinde giderken aniden sola manevra yapan bir araba çıktı karşıma. Motosikletime müdahale etmeme rağmen duramadım ve yere sürüklenerek arabanın arka tekerinin altında kaldım. Arabanın tekeri önce göğsümün, sonra kafamın üzerinden geçti” dedi.

“Hayatımı önce Allah’a, sonra bakanımız ve kaskıma borçluyum”

Kaskını takmamış olsaydı sonucun ölümle sonuçlanacağını belirten Tatlı, “Hayatımı ilk önce Allah’a, sonra da bakanıma ve kaskıma borçluyum. Bakanımızın bu uyarısından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Kafamda herhangi bir yara yok, çünkü kaskım sağlamdı. Kaskımın ipini takmamış olsaydım kaskım kafamdan çıkacaktı. Şuan mesela 5 kaburgamda kırık var. Eğer diğer ekipmanları takmış olsaydım onlar da olmayacaktı” ifadelerini kullandı.

Emniyet Müdür Yardımcısı Şengül: “Muhammet bir simge oldu”

Motosiklet sürücülerine seslenen Tatlı, “Siz siz olun kaskınızı takın. Hayatınız bu kadar ucuz değil. Devletin verdiği ceza bir miktar, kaskınıza ödediğiniz de bir miktar. Markete gitseniz bile kaskınız kolunuzda değil kafanızda olsun” diye konuştu.

Antalya’nın kayıtlı motosiklet sayısı bakımından Türkiye’de ikinci sırada olduğuna dikkat çeken Trafikten Sorumlu Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül ise, bu oranın çok ciddi ölümlü ve yaralamalı kazaları peşinden getirdiğini söyledi.

Şengül, bu oranın düşürülmesi için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun himayesinde ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleşen "Hayatıma kastım yok, kaskım var" adlı projenin başlatıldığını anımsattı.

Antalya’da son 5 yıl içerisinde yüzde 64 olay yeri kaybının olduğunu bildiren Şengül, projeyle birlikte uyarıların dikkate alındığını ifade etti.

“Muhammet bunun en güzel örneği oldu” diyen Şengül, şunları söyledi:

“Gitmiş kaskını almış ve bir gün sonra bu olayı yaşaması, bizim doğru yolda olduğumuzu ve bu alanın çok önemli olduğunu, direkt insanların hayatlarıyla bağlantılı olduğunu ortaya koymuş oldu. Standart kaskın nasıl koruyucu olduğunu herkes görmüş oldu. Muhammet gerçekten bu projenin simgesi oldu. Biz ya da başkaları ne kadar konuşursak konuşalım, aylarca yıllarca bunun önemini anlatalım bunu insanlara anlatmamız mümkün değildi ama Muhammet bunu 3-4 saniyelik bir kaza görüntüsüyle anlattı. Muhammet keşke bunu yaşamasaydı. Ama olumlu tarafı, diğer sürücülerin canını kurtarmak adına bir faydası olacak.”